Витория: «Считаю, что «Спартак» заслужил ничью в матче с «Динамо»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал ничью с «Динамо» (2:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.
— Это была сложная игра, мы не всегда были хороши настолько, насколько мы этого хотели, — сказал на пресс-конференции Витория. — Самое главное, что мы показали характер. «Динамо» — достойный соперник. Считаю, мы заслужили такую ничью.
«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 11 матчах. «Динамо» идет на третьей строчке с 20 очками в 11 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю