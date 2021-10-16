Дмитрий Комбаров: «После выхода Игнатова и Ломовицкого игра обострилась»
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал ничью с «Динамо» (2:2) в 11-м туре Тинькофф РПЛ.
«Второй тайм был очень интересный, — сказал Комбаров «СЭ». — После выхода Игнатова и Ломовицкого, конечно, игра обострилась. Но «Динамо» после того, как Тюкавин не реализовал выход один на один, чуть подсело. Мы знаем, что, когда проигрывает «Спартак», Жиго всегда идет вперед. Вот он и забил с игры, а Джикия — с углового. Они хорошо играют головой. Сегодня «Динамо» не хватило концентрации».
«Динамо» опустилось на третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче бело-голубые сыграют с «Химками» (22 октября).
«Можно считать, что отсутствие Промеса и Понсе стало основной причиной того, что «Спартак» большую часть игрового времени проигрывал по счету. Это основная атакующая сила «Спартака». Промес только начал набирать хорошую форму и забивать, но, к сожалению, получил травму. О чем говорит такая игра перед «Лестером»? Не думаю, что в этом дерби футболисты и тренер думали о матче с английской командой, потому матчи с «Динамо» — одно из самых больших дерби в стране, и «Спартаку» очень надо было побеждать. К «Лестеру» они будут готовиться уже после этого матча», — подчеркнул Комбаров.
У «Спартака» прервалась серия из трех побед подряд. Команда Руя Витории занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. 20 октября команда дома сыграет с «Лестером» в групповом турнире Лиги Европы.
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