В «Касымпаше» опровергли новость об интересе к Селихову

Спортивный директор «Касымпаша» Серкан Рекбер в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, интересовался ли клуб вратарем «Спартака» Александром Селиховым.

«Нет, мы не интересовались Селиховым, он не отказывал нам в переходе», — сказал Рекбер «СЭ».

«Спартак» объявил о продлении контракта с 28-летним Селиховым в пятницу, 14 октября. Новое соглашение с голкипером действует до конца июня 2025 года с опцией продления еще на один год.

Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 15 голов в 11 матчах за команду, отыграв 3 встречи на ноль.