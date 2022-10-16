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Сегодня, 09:32

Вратарь «Химок» Гудиев заявил, что в команде нет проблем с финансами

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Вратарь «Химок» Виталий Гудиев рассказал о матче с «Факелом» в 13-м туре РПЛ (0:0) и рассказал об атмосфере в команде после прихода Спартака Гогниева на пост главного тренера.

«Мы готовились к «Факелу». Хотели выиграть, нам нужны очки. Во втором тайме отдали все силы, но не получилось забить. Говорят, что игроки не получают зарплату? Это вопросы не ко мне. С финансами все нормально. Мы тренируемся, слушаем Спартака Артуровича и выполняем все его установки. Нам это нравится, думаем только о футболе. Мне нравится работать с Гогниевым. Он пришел в тяжелый момент для команды, когда нет результата. Сейчас его тоже нет. Может, это и давит, но Спартак Артурович старается с этим справиться. Мы все делаем одно дело и ждем, что скоро придут победы», — приводит слова Гудиева «РБ Спорт».

Он также заявил, что Гогниев просит команду играть высоко. По его словам, иногда у них происходят дискуссии и общение по тому, где и как действовать.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 13 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-himok-gudiev-s-finansami-vse-normal-no-dumaem-tol-ko-o-futbole/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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1.72
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Ливерпуль
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26%

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2.20
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ЦСКА
Спартак

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2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

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Виталий Гудиев
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Владимир Сычевой

Оренбург

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