«В Италии также все начиналось». Русская жена Боккети раскритиковала москвичей за недооценку коронавируса

Екатерина Мальцева, жена бывшего защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, выложила новый пост в своем Instagram. Она осталась недовольна москвичами, которые в условиях карантина из-за пандемии коронавируса посещали общественные заведения.

— А Москва все не спит и не сидит дома, — написала Екатерина. — Вы все на каникулах, какие же молодцы, ребят! Почему вместе с каникулами не закрыли гостиницы и санатории на юге?! Почему сразу не закрыть авиасообщение по России и не перекрыть дороги вместе с этими каникулами.

Сука, в Италии, ребята, также все начиналось, гуляли до последнего, пока военные машины не начали вывозить тела. Вы устали, конечно! Вы работаете! Ну отдохните вы по домам и квартирам. Взрослые же дяди и тети.

Мы в Москве уже третью неделю на карантине, мы «гуляем» дома. И не скучно с тремя детьми, знаете?! А те, кто без детей, так это ж отпуск мечты! Книги читайте, онлайн-курсы, занимайтесь спортом, но вам нужно бухнуть, вам нужно проветрить перышки. Площадки на районе кишат — родители, вы молодцы! Можно и к подружкам на чай! А можно после ваших трипов в Европу и не сидеть на карантине.

Президент сказал: можем справиться меньше чем за 2-3 месяца. Да мы с вами полгода будем так сидеть, #####! Из-за таких вот прогулочек! Пожалейте врачей, себя, стариков! Я мужа и маму хочу увидеть скорее, а не через год. Не, я не нагнетаю, не учу вас, «ребят». Просто 24 часа в сутки на связи с мужем и понимаю, что происходит. Как же тут не злиться.

Русская жена Боккетти не может навестить мужа в Италии из-за коронавируса