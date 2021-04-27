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«Если кто и нарушал, то Соболев». Реакция болельщиков на оценку экспертами РФС удаления Ахметова

19:40
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Тот самый фол, за который Ильзат Ахметов отправился досматривать матч в раздевалку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Тот самый фол, за который Ильзат Ахметов отправился досматривать матч в раздевалку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 27 апреля, «СЭ» сообщил, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

25&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0. 37-я минута. Павел Кукуян удаляет Ильзата Ахметова.На Кукуяна давило удаление Ахметова. Как сочинец судил матч «Спартак» — ЦСКА?

В среду, 28-го числа, КДК РФС на основании мнения экспертов вправе аннулировать эту карточку и не использовать в отношении игрока санкцию в виде дисквалификации на один или несколько матчей.

Болельщики отреагировали на возможное решение экспертов РФС:

«И предупреждения не должно быть. Нарушения со стороны Ахметова не было. Он первый играл в мяч. Если кто и нарушал, то Соболев. Ударил по ноге Ахметова и затем симулировал. Заслужил желтую карточку за симуляцию»

«Молодцы! Пусть он в следующей игре кому-нибудь еще засадит с переломом, тогда и будет красная карточка, а то через месяц чемпионат закончится!»

«КДК враг Спартака! Попади Ахметов на десять сантиметров выше и Саня бы вообще закончил с футболом! Эсперты хреновы! Тьфу!»

«Неправильное решение, которое создаст скандальный прецедент! Теперь, наверное, будут удалять только пока кому-нибудь ногу не оторвут. А все причины для удаления у Кукуяна были и он принял такое решение и действовал последовательно, потому что за такое же грязный приём не так давно удалил Ахметова Карасёв. И зачем сейчас всё это? И срач сейчас начнётся вселенский за «судейские» 3 очка Спартака».

«В КДК только по Спартаку ничего не отменяют и признают все действия правильными со стороны судееек. Остальным дают поблажки. Что значит можно заходить в раздевалку во время игры».

«Я не уверен, что карточку отменили бы, если бы на месте игрока ЦСКА был игрок «Уфы» или «Ростова». Если кто и нарушал, то Соболев».

Спартак — ЦСКА

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