В Испании считают, что Бенитес может стать отличной заменой Абаскалю

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» предположил, может ли Рафаэль Бенитес возглавить красно-белых вместо Гильермо Абаскаля.

«Бенитес — это отличный тренер! Если «Спартак» сможет его подписать, это будет просто отлично для клуба», — сказал Рианчо «СЭ».

12 марта Бенитес покинул должность главного тренера «Сельты». 63-летний специалист возглавлял команду с лета прошлого года. Под его руководством клуб одержал 9 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.

10 марта «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ. На данный момент красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.