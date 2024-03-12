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Сегодня, 19:55

В Испании считают, что Бенитес может стать отличной заменой Абаскалю

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» предположил, может ли Рафаэль Бенитес возглавить красно-белых вместо Гильермо Абаскаля. 

«Бенитес  это отличный тренер! Если «Спартак» сможет его подписать, это будет просто отлично для клуба», — сказал Рианчо «СЭ».

12 марта Бенитес покинул должность главного тренера «Сельты». 63-летний специалист возглавлял команду с лета прошлого года. Под его руководством клуб одержал 9 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.

10 марта «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ. На данный момент красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

 

Футбол
ФК Сельта
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
Рафаэль Бенитес
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
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 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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