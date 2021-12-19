Агент Буффона отреагировал на новость о возможном приглашении в «Спартак»
Сильвано Мартина, агент вратаря «Пармы» Джанлуиджи Буффона, опроверг информацию о возможном приглашении итальянского голкипера в «Спартак».
«Я впервые слышу об этом. Нет абсолютно ничего правдивого в этом, в том числе потому, что Буффон имеет контракт с «Пармой» до 2023 года», — сказал Мартина «СЭ».
Ранее появилась информация, что новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может пригласить 43-летнего вратаря, который якобы недоволен результатами «Пармы» в серии B — команда идет на 13-м месте из 20.
Буффон заключил контракт с «Пармой» прошлым летом до 2023 года. В этом сезоне голкипер провел в серии B 18 матчей, в которых пропустил 20 голов.
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