В «Химках» заявили о готовности провести переговоры с Уруновым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что руководство клуба готово провести переговоры с полузащитником «Спартака» Остоном Уруновым.

«Честно говоря, мы уже завершили трансферную кампанию. Но, если «Спартак» действительно расторгнет договор с Уруновым, готовы встретиться с ним и провести переговоры. Остон когда-то был в нашем расширенном списке, это не секрет. Но в последнее время мы его не рассматривали. Сейчас надо смотреть на условия, которые он запросит. В общем, если Остон выразит желание у нас играть, то мы готовы обсудить возможность сотрудничества», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Урунов намерен получить полную зарплату после разрыва контракта с красно-белыми.

Контракт 21-летнего узбекского футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В московском клубе он играет с 2020 года. За команду он провел 9 матчей и забил 1 гол.