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19 августа, 22:23

В «Химках» заявили о готовности провести переговоры с Уруновым

Анна Горшкова
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что руководство клуба готово провести переговоры с полузащитником «Спартака» Остоном Уруновым.

«Честно говоря, мы уже завершили трансферную кампанию. Но, если «Спартак» действительно расторгнет договор с Уруновым, готовы встретиться с ним и провести переговоры. Остон когда-то был в нашем расширенном списке, это не секрет. Но в последнее время мы его не рассматривали. Сейчас надо смотреть на условия, которые он запросит. В общем, если Остон выразит желание у нас играть, то мы готовы обсудить возможность сотрудничества», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Урунов намерен получить полную зарплату после разрыва контракта с красно-белыми.

Контракт 21-летнего узбекского футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В московском клубе он играет с 2020 года. За команду он провел 9 матчей и забил 1 гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-himkah-zayavili-o-gotovnosti-provesti-peregovory-s-urunovy-m/
Остон Урунов
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Роман Терюшков
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 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
12
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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