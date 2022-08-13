Урунов намерен получить полную зарплату при разрыве контракта со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов намерен получить полную зарплату после разрыва контракта с красно-белыми, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, сумма выплаты может составить примерно два миллиона евро.

Ранее сообщилось, что Урунов может перейти в «Химки». 21-летний узбекский полузащитник готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в подмосковный клуб.

Контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В московском клубе он играет с 2020 года. За команду он провел 9 матчей и забил 1 гол.