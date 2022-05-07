В «Химках» выразили уверенность, что команда останется в РПЛ в следующем сезоне

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о борьбе за выживание для подмосковной команды.

«Мы уверены, что «Химки» останутся в РПЛ. Осталось две игры. В «Ростове» мы точно должны побеждать. Со «Спартаком» шансы будут 50 на 50. Минимум — ничья, максимум — победа».

Отметим, что «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 28 матчах.