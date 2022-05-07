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Сегодня, 20:03

В «Химках» выразили уверенность, что команда останется в РПЛ в следующем сезоне

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о борьбе за выживание для подмосковной команды.

«Мы уверены, что «Химки» останутся в РПЛ. Осталось две игры. В «Ростове» мы точно должны побеждать. Со «Спартаком» шансы будут 50 на 50. Минимум — ничья, максимум — победа».

Отметим, что «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 28 матчах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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ЦСКА 0
Сочи 1
2-й тайм

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30%

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1.90

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Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

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16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
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20%

2.08

Х2

15%

1.80
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
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 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
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7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
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