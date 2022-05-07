Ерохин: «Хорошо, что завершили этот сезон на домашней арене победой»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:0).

— Хорошо, что завершили этот сезон на домашней арене победой. Отпраздновали вместе с болельщиками, очень круто повзаимодействовали с Виражом. Поэтому, большое спасибо всем болельщикам за поддержку, команду еще раз с чемпионством. Думаю, что все очень рады и очень довольны, — цитирует игрока сайт «Зенита».

— Чемпионства чем-то друг от друга отличаются?

— Конечно! Каждый год какие-то новые испытания, новые команды, которые включаются в борьбу. В этом году — «Динамо», было непросто. Можно сказать, что с каждым годом все сложнее становится.