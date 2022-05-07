Главный тренер «Зенита» ответил на вопрос о будущем в команде Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о будущем в команде нападающего Артема Дзюбы.

— Дзюба все-таки уходит из «Зенита» или остается?

— Есть определенный порядок действий. Анонсировать любые события, которые происходят в клубе, уполномочен только сам клуб. Думаю, все в ближайшее время разрешится. И все узнаем — кто уходит, кто остается, кто придет.

В нынешнем сезоне нападающий забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб хочет подписать 33-летнего Дзюбу.