В «Химках» сообщили, что в ближайшее время ждут в команде новых футболистов

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о трансферной кампании клуба.

«Трансферная кампания продолжится, в ближайшее время мы ждем пополнения в команде», — сказал Оленев «СЭ».

В четверг, 27 июня, «Химки» объявили о подписании контракта с Денисом Глушаковым.

Глушаков был свободным агентом. С февраля 2024 года футболист выступал за армянский «Урарту», в составе которого провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.