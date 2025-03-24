Ларин — об аренде Зиньковского: «Это не вина Станковича, это вина Антона»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» высказался об аренде полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

«Я не отказываюсь от своих слов, что при Станковиче Зиньковскому не будет места в «Спартаке». Это не вина Станковича. Это вина Антона. Это его проблема, что он не смог убедить тренера в том, что должен играть в «Спартаке». Я всегда говорил, что причины надо искать только в себе. Антон прекрасно понимает, что аренда в «Крылья» — его недостатки, а не тренера», — сказал Ларин «СЭ».

Также бывший директор академии «Чертаново» высказался о будущем футболиста.

«Идеальный выход из ситуации для Антона? Забить в девяти оставшихся играх девять голов, и тогда, может быть, у него будет маленький шансик, что Станкович поменяет к нему отношение», — добавил Ларин.

Зиньковский стал игроком «Спартака» в 2022 году. Всего он провел 87 матчей за московскую команду, отметившись 7 голами и 11 результативными передачами. В феврале 2025 года 28-летний полузащитник вернулся в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2024/25.