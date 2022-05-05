В «Химках» объяснили уход Габулова с поста генерального директора клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» объяснил уход Владимира Габулова с поста генерального директора клуба.

«К сожалению, были предпосылки по семейным обстоятельствам еще неделю назад, — сказал Терюшков «СЭ». — Уход связан чисто с семейными обстоятельствами, Владимир не имеет возможности продолжать работу. Хочу ему сказать большое спасибо за то, что о вместе с Юраном сделал для клуба. Последние 7 игр без проигрышей, 15 очков. Тяжело сейчас, предстоит большая работа, Владимир уходит, можно сказать, в разгар сезона, нас ждут 3 важнейших матча. Будем готовиться».

Об уходе Габулова в четверг, 5 мая, сообщил официальный сайт «Химок».