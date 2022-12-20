В «Хетафе» прокомментировали новость об интересе «Спартака» к Максимовичу

В пресс-службе «Хетафе» прокомментировали «СЭ» информацию о том, что «Спартак» предложил 3 миллиона евро за полузащитника испанского клуба Неманью Максимовича.

«Я не могу ничего сказать, потому что у меня нет информации об этом», — сказали в пресс-службе «Хетафе» «СЭ».

27-летний Максимович в сезоне-2022/23 он принял участие в 12 матчах «Хетафе» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.