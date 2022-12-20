В «Хетафе» прокомментировали новость об интересе «Спартака» к Максимовичу
В пресс-службе «Хетафе» прокомментировали «СЭ» информацию о том, что «Спартак» предложил 3 миллиона евро за полузащитника испанского клуба Неманью Максимовича.
«Я не могу ничего сказать, потому что у меня нет информации об этом», — сказали в пресс-службе «Хетафе» «СЭ».
27-летний Максимович в сезоне-2022/23 он принял участие в 12 матчах «Хетафе» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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|
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|5
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|
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|5
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|5
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|
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|4
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|
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|13
|
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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|17
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|13
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
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Факел
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|
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