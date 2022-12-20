Радченко: «Бакаев или Адамов могли бы уйти в аренду»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко предположил, что футболисты сине-бело-голубых Зелимхан Бакаев и Арсен Адамов могли бы уйти в аренду в зимнее трансферное окно.

«Футболист «Зенита», который не оправдал надежд и может уйти зимой? Те, кто не выдерживает конкуренцию. Это Бакаев или Адамов, которые могли бы уйти в аренду.

Какой бы состав не был, но усиление нужно всегда, но оно должно быть очень качественным. Вряд ли будут искать футболиста внутри России, а из-за рубежа трудно привезти качественного игрока. Можно обратить внимание на 22-23-летних футболистов из Аргентины или Бразилии», — сказал Радченко Legalbet.

В сезоне-2022/23 Бакаев принял участие в 20 матчах «Зенита» во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Адамов сыграл в семи встречах и отдал одну результативную передачу.