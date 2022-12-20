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Радченко: «Бакаев или Адамов могли бы уйти в аренду»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко предположил, что футболисты сине-бело-голубых Зелимхан Бакаев и Арсен Адамов могли бы уйти в аренду в зимнее трансферное окно.

«Футболист «Зенита», который не оправдал надежд и может уйти зимой? Те, кто не выдерживает конкуренцию. Это Бакаев или Адамов, которые могли бы уйти в аренду.

Какой бы состав не был, но усиление нужно всегда, но оно должно быть очень качественным. Вряд ли будут искать футболиста внутри России, а из-за рубежа трудно привезти качественного игрока. Можно обратить внимание на 22-23-летних футболистов из Аргентины или Бразилии», — сказал Радченко Legalbet.

В сезоне-2022/23 Бакаев принял участие в 20 матчах «Зенита» во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Адамов сыграл в семи встречах и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/radchenko-nazval-futbolistov-zenita-kotorie-mogut/
Арсен Адамов
Дмитрий Радченко
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Спартак – Урал
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