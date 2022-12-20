Источник: «Спартак» готов предложить за полузащитника «Хетафе» Максимовича 3 миллиона евро

«Спартак» интересуется полузащитником «Хетафе» Неманьей Максимовичем.

Как сообщает Marca, у 27-летнего игрока уже есть официальное предложение от московского клуба. На данный момент красно-белые предлагают испанскому клубу за сербского полузащитника 3 миллиона евро, что немного не соответствует требованиям «Хетафе».

Также отмечается, что сделка будет положительно воспринята «Валенсией», которая имеет право на 30 процентов от перепродажи игрока.

Максимович перешел из «Валенсии» в «Хетафе» в июле 2018 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 12 матчах команды и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.