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Сегодня, 15:20

Источник: «Спартак» готов предложить за полузащитника «Хетафе» Максимовича 3 миллиона евро

Marca: «Спартак» готов предложить за полузащитника «Хетафе» Максимовича 3 миллиона евро
Анна Горшкова
Корреспондент
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Неманья Максимович.
Фото Global Look Press

«Спартак» интересуется полузащитником «Хетафе» Неманьей Максимовичем.

Как сообщает Marca, у 27-летнего игрока уже есть официальное предложение от московского клуба. На данный момент красно-белые предлагают испанскому клубу за сербского полузащитника 3 миллиона евро, что немного не соответствует требованиям «Хетафе».

Также отмечается, что сделка будет положительно воспринята «Валенсией», которая имеет право на 30 процентов от перепродажи игрока.

Максимович перешел из «Валенсии» в «Хетафе» в июле 2018 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 12 матчах команды и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: Marca
Неманья Максимович
ФК Спартак (Москва)
ФК Хетафе
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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