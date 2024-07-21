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Сегодня, 00:35

В Греции подтвердили факт переговоров ПАОКа с ЦСКА по трансферу Чалова

Константин Белов
Корреспондент
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Греческий журналист Костас Петротос, освещающий жизнь ПАОКа, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе в клуб нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем telegram-канале, 26-летний футболист подпишет контракт на три года, сумма выкупа у ЦСКА составит 3 миллиона евро.

«Да, они ведут переговоры. Я думаю, клуб заплатит деньги и договорится с ним по контракту. Чалов — главный кандидат на усиление атаки. Считаю, что этот трансфер вполне возможен», — сказал Петротос «СЭ».

Чалов является воспитанником ЦСКА. Он провел за армейцев 262 матча, забил 89 голов и сделал 44 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Федор Чалов
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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Источник: Чалов переходит из ЦСКА в ПАОК

В ПАОКе сообщили, что следили за Чаловым два года
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3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
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