В ПАОКе сообщили, что следили за Чаловым два года

В пресс-службе ПАОКа ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов в telegram-канале.

«Мы следим за Чаловым уже два года, он отличный игрок с огромным потенциалом. Но пока сделка не закрыта, мы не хотим давать комментарии», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В сезоне-2023/24 26-летний Чалов провел 41 матч за красно-синих во всех турнирах, отметившись 16 голами и 5 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.