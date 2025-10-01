Митрофанов сообщил, что с руководством «Химок» продолжаются переговоры по поводу долгов

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил во время встречи в Госдуме РФ по поводу ситуации в «Химках», что организация продолжает вести переговоры с представителями руководства подмосковного клуба по урегулированию долгов перед сотрудниками.

«Ситуация с «Химками» крайне неприятная. Хотя такие ситуации могут происходить в любой компании. Нужно понимать, какие еще меры воздействия можно предпринять, чтобы восстановить права сотрудников «Химок». Пострадали не только сотрудники, но и федеральный бюджет, и РФС.

Лицензия «Химкам» была выдана, потому что клуб соответствовал требованиям на момент подачи заявления. Но мы неоднократно накладывали запрет на регистрацию новых футболистов, если видели проблемы у клуба. Лицензия выдается для того, чтобы обеспечить стабильность соревнований. Это основное, что проверяется. Надо понимать, что при определенных обстоятельствах РФС имел возможность отозвать лицензию у «Химок» по ходу сезона. С одной стороны, это привело бы к нечестной борьбе по ходу чемпионата.

Продолжаем вести переговоры с представителями руководства «Химок» по урегулированию долгов перед сотрудниками клуба. Обещание должно было быть исполнено до 1 октября. Мы возбудили дисциплинарное рассмотрение дела, которое начнется с завтрашнего дня. Будем устанавливать лиц, которые причастны к ситуации с доведением «Химок» до текущего статуса. Далее КДК будет принимать решение. Как в ситуации с «Тамбовом», могут быть приняты решения о запрете на футбольную деятельность. Если причастность будет установлена, то и в отношении Садыгова КДК рассмотрит дело. Далее мы можем передать это дело в ФИФА для распространения решения по всему миру.

На данный момент к нам по этому вопросу не обращались коллеги из Генпрокуратуры», — рассказал Митрофанов.

«Химки» объявили о приостановке деятельности клуба 18 июня 2025 года. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.