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Сегодня, 15:07

Спиридонов резко высказался о запрете Рыбусу выступать за сборную Польши

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление Польской федерации футбола о том, что защитник Мацей Рыбус не будет вызван в сборную Польши из-за решения остаться в России.

«Если бы полякам дали все управление в их руки, они бы отстранили всех спортсменов, которые как-то либо связаны с Россией. Меня это не удивляет. О каком спорте вы говорите? Это грязный народ. Я не считаю их за людей», — сказал Спиридонов «СЭ».

Главный тренер поляков Чеслав Михневич после завершившегося на прошлой неделе тренировочного сбора общался с Рыбусом, который сейчас находится в Польше.

За сборную Польши 32-летний футболист провел 66 матчей с 2009 года.

Мацей Рыбус
Сборная Польши по футболу
ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
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