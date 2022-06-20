Спиридонов резко высказался о запрете Рыбусу выступать за сборную Польши

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление Польской федерации футбола о том, что защитник Мацей Рыбус не будет вызван в сборную Польши из-за решения остаться в России.

«Если бы полякам дали все управление в их руки, они бы отстранили всех спортсменов, которые как-то либо связаны с Россией. Меня это не удивляет. О каком спорте вы говорите? Это грязный народ. Я не считаю их за людей», — сказал Спиридонов «СЭ».

Главный тренер поляков Чеслав Михневич после завершившегося на прошлой неделе тренировочного сбора общался с Рыбусом, который сейчас находится в Польше.

За сборную Польши 32-летний футболист провел 66 матчей с 2009 года.