Президент РФС Александр Дюков рассказал, при каких условиях возобновится чемпионат России и какие меры предосторожности будут применяться.

— Мы разработали подробный протокол, согласно которому возобновим сезон, — сказал Дюков. — Используем и накопленный опыт своих специалистов, и наработки из европейских ассоциаций — бундеслиги, примеры. Следование протоколу и соблюдение всех мер может свести к минимуму риск заражения. Я руковожу компанией «Газпромнефть», и мы за все это время не останавливали работу ни на минуту. И за это время благодаря внимательному следованию мраморщику безопасности инфицировано всего 11 человек из 70 тысяч сотрудников. (Дмитрий Зеленов)