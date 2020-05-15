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«В Газпромнефти заболело всего 11 человек из 70 тысяч». Дюков — о мерах безопасности при возобновлении РПЛ

14:27
Александр Дюков. Фото РФС.
Александр Дюков. Фото РФС.
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Президент РФС Александр Дюков рассказал, при каких условиях возобновится чемпионат России и какие меры предосторожности будут применяться.

— Мы разработали подробный протокол, согласно которому возобновим сезон, — сказал Дюков. — Используем и накопленный опыт своих специалистов, и наработки из европейских ассоциаций — бундеслиги, примеры. Следование протоколу и соблюдение всех мер может свести к минимуму риск заражения. Я руковожу компанией «Газпромнефть», и мы за все это время не останавливали работу ни на минуту. И за это время благодаря внимательному следованию мраморщику безопасности инфицировано всего 11 человек из 70 тысяч сотрудников. (Дмитрий Зеленов)

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