Агент Лоуренса рассказал, что футболист прилетел для прохождения медосмотра в «Динамо» из Махачкалы

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что Николас Лоуренс прибыл в расположение махачкалинского «Динамо».

Ранее появилась информация о том, что 23-летний нигерийский полузащитник может перейти в клуб из Махачкалы.

«Команда улетела в Москву, а Лоуренс только прилетел в Махачкалу. Дальше он пройдет медосмотр», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

В сезоне-2023/24 Лоуренс выступал за турецкий «Карагюмрюк». С 1 июля он находится в статусе свободного агента.