Агент Лоуренса рассказал, что футболист прилетел для прохождения медосмотра в «Динамо» из Махачкалы
Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что Николас Лоуренс прибыл в расположение махачкалинского «Динамо».
Ранее появилась информация о том, что 23-летний нигерийский полузащитник может перейти в клуб из Махачкалы.
«Команда улетела в Москву, а Лоуренс только прилетел в Махачкалу. Дальше он пройдет медосмотр», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.
В сезоне-2023/24 Лоуренс выступал за турецкий «Карагюмрюк». С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
Источник: РБ Спорт
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|1
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|
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|0
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|3
|
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|
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|
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|
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|Динамо Мх
|0
|0
|0
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|0
|0
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|
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|0
|0
|0
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|0
|
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|0
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|1
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|0
|
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|Факел
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|0
|0
|1
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|
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|1
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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Максим Глушенков
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
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Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
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|0
|0
|
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
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