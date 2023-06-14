В «Фенербахче» опровергли информацию о заинтересованности в Чалове

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о заинтересованности клуба в форварде ЦСКА Федоре Чалове.

«Это совсем неправда», — сказал Баки «СЭ».

Ранее спортивный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что за 25-летним Чаловым следят «Галатасарай» и «Фенербахче».

В сезоне-2022/23 российский футболист провел 41 матч за московскую команду, забил 24 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с армейцами действует до конца июня 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.