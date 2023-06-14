Алиханов: «Задача «Балтики» — закрепиться в десятке клубов РПЛ»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на вопрос, как будет финансироваться «Балтика».

«Мы сохраняем региональное финансирование плюс у нас появился большой партнер в лице «Ростеха», который будет существенно поддерживать клуб», — приводит «РБ Спорт» слова Алиханова.

Также он рассказал о задаче «Балтики» в следующем сезоне РПЛ.

«Задача максимум — закрепиться в десятке. Будем на это ориентироваться», — добавил губернатор.

По итогам сезона-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ. Калининградская команда набрала 67 очков в 34 матчах и заняла 2-е место в турнирной таблице первой лиги.