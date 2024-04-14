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Сегодня, 19:21

Шикунов назвал «Ростов» лучшей командой весенней части РПЛ

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал «СЭ» победу ростовской команды над «Факелом» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.

«Весной «Ростов» — лучшая команда в РПЛ. Она на ходу сейчас. Неудивительно, что сегодня «Ростов» обыграл «Факел». Воронежцы могут у кого угодно отобрать очки, но сегодня у них не было шансов. У «Ростова» хороший подбор футболистов, а осенью ему немного не везло. Ростовчане удачно провели зимние сборы. «Ростов» физически готов играть на высшем уровне. У «Факела» дома всегда тяжело, это его конек, но у «Ростова» сегодня проблем не было. Карпин выстроил игру. Команда привыкла ко всем его требованиям», — сказал Шикунов «СЭ».

«Ростов» (34 очка) поднялся на седьмое место в РПЛ. «Факел» (26) потерпел второе поражение подряд и идет 11-м в турнирной таблице.

В следующем «Ростов» 21 апреля дома примет «Спартак».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
8
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
9
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 0 : 1
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Краснодар

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П
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