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В этот день Семак впервые сыграл за «Зенит»

16:24
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Сегодня, 14 августа, исполнилось ровно 10 лет первому матчу Сергея Семака в составе «Зенита». Полузащитник перешел в клуб из Санкт-Петербурга в 2012 году из «Рубина». В составе сине-бело-голубых хавбек провел три сезона, отыграл 67 матчей, забил 13 мячей, выиграл два чемпионата и Суперкубок России.

После завершения карьеры Семак работал в штабе «Зенита» и сборной России, затем возглавлял «Уфу», а в 2018 году принял первую команду сине-бело-голубых.

В качестве тренера «Зенита» он уже выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок страны.

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