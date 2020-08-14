В этот день Семак впервые сыграл за «Зенит»

Сегодня, 14 августа, исполнилось ровно 10 лет первому матчу Сергея Семака в составе «Зенита». Полузащитник перешел в клуб из Санкт-Петербурга в 2012 году из «Рубина». В составе сине-бело-голубых хавбек провел три сезона, отыграл 67 матчей, забил 13 мячей, выиграл два чемпионата и Суперкубок России.

После завершения карьеры Семак работал в штабе «Зенита» и сборной России, затем возглавлял «Уфу», а в 2018 году принял первую команду сине-бело-голубых.

В качестве тренера «Зенита» он уже выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок страны.