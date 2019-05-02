Футбольная лаборатория Международного центра по изучению спорта (CIES Football Observatory) обновила свой демографический атлас. В исследовании учитываются матчи, сыгранные до 1 мая, в высших дивизионах 31 страны Европы сезона-2018/19 и сезона-2019.

Чемпионат России (9,38 процента от общего количества минут, проведенных на поле) – в третьем десятке по времени, которое на поле проводят собственные воспитанники команд. Ими считаются те футболисты, кто находился в команде как минимум в течение трех сезонов в возрасте от 15 лет до 21 года (по определению УЕФА).

Для сравнения первые места по этому показателю у команд из Израиля (27,02), Словении (26,99) и Швейцарии (26,00), худшие показатели у команд из чемпионатов Кипра (4,73), Турции (5,09) и Италии (5,35).

Количество игрового времени своих воспитанников команд РПЛ

(в процентах от общего количества минут, проведенных на поле)

ЦСКА – 31,82

Спартак – 24,44

Локомотив – 22,92

Динамо – 20,77

Анжи – 13,93

Краснодар – 10,91

Ахмат – 7,97

Рубин – 5,94

Зенит – 5,55

Урал – 2,89

Енисей – 1,50

Уфа – 1,49

Арсенал – 0

Крылья Советов – 0

Оренбург – 0

Ростов – 0

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр