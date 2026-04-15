В ЭСК назвали ошибочным решение Карасева удалить Педро в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела решение главного арбитра матча 24-го тура «Зенит» — «Краснодар» (1:1) Сергея Карасева об удалении нападающего петербургской команды Педро и признала его ошибочным. «Матч ТВ» сообщил об этом со ссылкой на руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича.

«В ЭСК после дискуссии не согласились с красной карточкой бразильцу. Итоговое мнение: в данном моменте нужно было показать желтую и назначить штрафной», — сказал Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Во втором тайме Карасев показал Педро красную карточку за нарушение против капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Это решение арбитр принял после ВАР-вмешательства и просмотра видеоповторов. Позднее стало известно, что «Зенит» обжалует удаление своего игрока в контрольно-дисциплинарном комитете РФС.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max