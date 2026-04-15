Жуков — о запрете пива на стадионах: «Мне кажется, что его можно было вернуть»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» отреагировал на блокировку Минздравом принятия закона о возвращении пива на стадионы.

«О возможном возвращении пива на стадионы много и долго говорят, но решения никакого нет. В разных странах этот вопрос по-разному решается. Мне кажется, что можно было вернуть пиво на стадионы. Но здесь должно определиться правительство», — сказал Жуков «СЭ».

В конце марта депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ», что Минздрав РФ заблокировал принятие закона о возвращении пива на стадионы.