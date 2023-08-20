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Сегодня, 12:35

В «Динамо» заявили, что надеются закрыть сделку по переходу Чавеса на следующей неделе

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Луис Чавес.
Фото AFP

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о ходе переговоров по трансферу мексиканского полузащитника Луиса Чавеса.

22 июля «Пачука» объявила о том, что Чавес покинет мексиканскую команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход. Ожидается, что 27-летний футболист в ближайшее время перейдет в московский клуб.

«Когда можно будет увидеть Чавеса в составе «Динамо»? Мы надеемся, что на следующей неделе. Но, как вы видите, эта сделка сложнее, чем мы предполагали. Поэтому хотелось бы на следующей неделе, а так посмотрим», — сказал Гафин «СЭ».

В минувшем сезоне Луис Чавес провел в составе «Пачуки» 42 матча во всех турнирах, он отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего мексиканца в 8 миллионов евро.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Луис Чавес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

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 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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