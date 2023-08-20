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Сегодня, 12:29

Ловчев высказался о проблемах «Спартака» в обороне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о проблемах «Спартака» в обороне.

«Просто назову вам шесть фамилий: Алексис Дуарте, Мацей Рыбус, Никита Чернов, Николай Рассказов, Павел Маслов и Миха Мевля. Все это слабые защитники. Шесть человек за несколько лет! Бездарные футболисты. И тут возникают вопросы к тем людям, кто их покупал, д?шево они стоили или нет. Вы хотите стать чемпионами? Неужели не видно было по старту сезона, что в обороне собраны ужасные игроки? Только Георгий Джикия действует на более-менее высоком уровне, но не выдающемся. Под последнее определение подпадал лишь Неманья Видич. Серб приехал, и ему не требовались тренеры. Он сам организовал защиту. Неслучайно потом он стал заметной фигурой в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Ловчева RT.

В рамках 5-го тура РПЛ «Спартак» и «зенит» сыграют между собой. Матч пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сине-бело-голубые с 7 очками расположились на 6-й позиции.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1190754-lovchev-spartak-problemy
Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Федор Чалов

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Мартин Крамарич

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Тео Бонгонда

Спартак

 3
П
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Роман Ежов

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 3
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Квинси Промес

Спартак

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

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 2 1 0
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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