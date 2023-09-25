В «Динамо» сообщили, что клубу предлагали Глушакова: «Даже иногда из самых неожиданных источников»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил «СЭ», что клубу этим летом предлагали подписать полузащитника Дениса Глушакова.

— Предлагали ли Дениса Глушакова «Динамо»? Была такая информация...

— Да, много раз из разных источников, даже иногда из самых таких неожиданных источников предлагали, — сказал Гафин. — Да, это было, но, насколько я знаю, Денис обрел клуб.

20 сентября 36-летний Глушаков подписал контракт с костромским «Спартаком». Команда выступает во Второй лиге в дивизионе А в группе «Золото». После 11 туров клуб занимает последнее, 10-е место в группе с 7 очками.

До этого Глушаков играл за «Пари НН» «Химки», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».