Соболев рассказал, что волнуется за Джикию

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался об изменении статуса капитана команды Георгия Джикии.

«Насколько реально сейчас выполнение задачи, которую поставили глава совета директоров клуба — победа в чемпионате и Кубке? Мы в «Спартаке», такие задачи должны ставиться каждый сезон. Всегда должны биться за титул. Реально или нет, ты должен каждый сезон биться за титул. Есть ли волнение за Джикию из-за того, что он не попадает в состав? Я тоже волнуюсь. Так бывает. Тоже переживаю, он мой друг. Как он реагирует? В принципе, он всегда спокоен. Он настоящий капитан, сдержанный человек. Точно не показывает ни обид, ни чего-то такого. Работает так же, как и раньше, и ждет», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

29-летний защитник оставался на скамейке в трех из последних пяти матчей красно-белых во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в активе Джикии 8 матчей, в которых он не отличался результативными действиями.

«Спартак» с 16 очками расположился на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 1 октября.