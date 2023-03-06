В «Динамо» пообещали удивить болельщиков активностями клуба в будущем

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» назвал фактор, за счет которого клуб заключил рекордный контракт с BetBoom.

«Клуб много работал над своей привлекательностью для спонсоров. Они нас таким образом оценивают. Отрадно. Это высокая оценка менеджменту клуба. Обязательно будут активности, которые удивят и вас, и горожан», — сказал Гафин «СЭ».

Соглашение подписано на 3,5 года и рассчитано на сумму более чем 3,5 миллиарда рублей.