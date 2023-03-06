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Сегодня, 10:47

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, как клубу предлагали взять Дзюбу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что минувшей зимой клубу предлагали подписать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

«Мне звонил какой-то парень. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Глупо что-то обсуждать, когда ты понимаешь, что у тебя максимальная зарплата, условно, три рубля, а там надо платить 10. У нас нет таких денег. Все думаю, что наши латиноамериканцы играют за бешенные суммы, но нет. У них по сути разница 300-400 тысяч по сравнению с россиянами. Они играют не за какие-то космические деньги. Я сказал, что поговорю с тренером. Марцел оценивает Дзюбу как очень сильного футболиста. Условно говоря, он может не всегда играть, но нам точно поможет, если придет с правильным настроем. Он однозначно помог бы нам и многим командам. Это классный нападающий, у него много сильных качеств, за счет которых он вывозит. Но, помимо желания, есть финансы, в которых мы ограничены», — приводит слова Андреевы «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт до конца текущего сезона. В матче 18-го тура чемпионата России, который прошел 4 марта, он забил три мяча в ворота «Ростова (3:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-rasskazal-kak-klubu-predlagali-vzyat-dzyubu/
Артем Дзюба
Дмитрий Андреев
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 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
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12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
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 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
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