В «Динамо» объяснили, почему клуб выступил против расширения РПЛ до 18 команд

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью «СЭ» объяснил, почему бело-голубые выступили против инициативы расширения РПЛ до 18 команд.

«Мы считаем, что на сегодняшний день формат проведения чемпионата оптимален. Для расширения РПЛ должно быть достаточное количество клубов, которые соответствуют требуемым характеристикам. В том числе они должны обладать финансовыми возможностями и достаточной инфраструктурой. Расширение ради расширения — это плохая идея. Ему должны сопутствовать возможности команд», — сказал Гафин «СЭ».

20 июня состоялось собрание руководителей клубов РПЛ, в ходе которого большинство клубов проголосовали против расширения лиги до 18 команд с сезона-2023/24.