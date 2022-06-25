Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:10

Член совета директоров «Динамо»: «Расширение ради расширения — это плохая идея»

В «Динамо» объяснили, почему клуб выступил против расширения РПЛ до 18 команд
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Гафин.
Фото ФК «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью «СЭ» объяснил, почему бело-голубые выступили против инициативы расширения РПЛ до 18 команд.

«Мы считаем, что на сегодняшний день формат проведения чемпионата оптимален. Для расширения РПЛ должно быть достаточное количество клубов, которые соответствуют требуемым характеристикам. В том числе они должны обладать финансовыми возможностями и достаточной инфраструктурой. Расширение ради расширения — это плохая идея. Ему должны сопутствовать возможности команд», — сказал Гафин «СЭ».

20 июня состоялось собрание руководителей клубов РПЛ, в ходе которого большинство клубов проголосовали против расширения лиги до 18 команд с сезона-2023/24.

Дмитрий Гафин. Шиманьски остается? Решение ФИФА — грабеж? Что с бюджетом «Динамо»? Интервью Дмитрия Гафина

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 алкогольных напитков, которые категорически нельзя употреблять в жару
Переезд «Куньлуня» на «Запад», слишком много матчей и перекрестный плей-офф. КХЛ хочет удивить всех в свой юбилейный сезон
Материалы сюжета: РПЛ-2022: чемпионат не расширят, а вернут ли Кубок лиги?
Шиманьски остается? Решение ФИФА — грабеж? Что с бюджетом «Динамо»? Интервью Дмитрия Гафина
«Противостояние со «Спартаком»? Я не жарю мясо, я его ем!» Первые слова Йокановича в России
Дюков — о будущем российского футбола: «Уверен, что до исключения из ФИФА не дойдет»
Дюков объяснил, почему клубы РПЛ не поддержали расширение лиги
Дюков не обещал Хачатурянцу, что никто не вылетит из РПЛ по итогам сезона-2021/22
Президент РПЛ сообщил, что решение о Кубке лиги будет принято до конца месяца
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Локомотив» объявил об уходе Кухты в «Спарту» на правах аренды
Максим Глушенков перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»
Осинькин прокомментировал переход Сарвели в «Сочи»
В «Динамо» объяснили негативные последствия разрешения ФИФА приостанавливать действие контрактов
Агент Мишкича сообщил, что футболист останется в «Урале»
Член совета директоров «Динамо»: «Моро тренируется с командой, знакомится с главным тренером и любит Москву»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Максим Глушенков перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

«Локомотив» объявил об уходе Кухты в «Спарту» на правах аренды
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости