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Сегодня, 11:37

«Локомотив» объявил об уходе Кухты в «Спарту» на правах аренды

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ян Кухта.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» и «Спарта» договорились о переходе нападающего Яна Кухты в пражский клуб на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, 25-летний чех будет выступать за «Спарту» в следующем сезоне.

Также у пражского клуба будет приоритетное право выкупа трансфера нападающего.

Кухта перешел в «Локомотив» в январе 2022 года. На его счету три гола и две результативные передачи в 11 матчах за клуб.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/7018
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Ян Кухта
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