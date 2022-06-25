«Локомотив» объявил об уходе Кухты в «Спарту» на правах аренды

«Локомотив» и «Спарта» договорились о переходе нападающего Яна Кухты в пражский клуб на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, 25-летний чех будет выступать за «Спарту» в следующем сезоне.

Также у пражского клуба будет приоритетное право выкупа трансфера нападающего.

Кухта перешел в «Локомотив» в январе 2022 года. На его счету три гола и две результативные передачи в 11 матчах за клуб.