Орлов — об игре Соболева: «От него исходит правильная энергетика»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче с махачкалинским «Динамо» (4:0) в 6-м туре РПЛ.

«Соболев заслужил место в старте, но сегодня у него далеко не все получилось. В стремлении ему не откажешь. От него исходит правильная энергетика! Борется. Но вот в плане передач допускал ошибки, был порой неточен», — сказал Орлов.

«Зенит» набрал 9 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России.