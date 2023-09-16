В «Динамо» не исключили появление новичка в ближайшее время

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб еще может усилиться свободным агентом в течение ближайших двух недель.

«Динамо» завершило трансферную кампанию. Но если будет интересный вариант подписать свободного агента в ближайшие две недели, мы его рассмотрим. Но, в принципе, считаем, что свои задачи выполнили», — приводит слова Пивоварова Sport24.

В летнее трансферное окно в московский клуб пришли бразильский полузащитник Бителло, мексиканский полузащитник Луис Чавес, колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль и белорусский вратарь Андрец Кудравец, который до зимы продолжить играть за БАТЭ.