В «Динамо» надеются, что Овечкин посетит предсезонные матчи команды

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что руководство клуба пока не запланировало мероприятий с участием хоккеиста Александра Овечкина, но надеется, что он посетит предсезонные встречи команды.

«Пока у нас не запланированы мероприятия с его участием. У нас летом будут предсезонные матчи, и мы надеемся, что он их посетит. Мы всегда ему будем рады», — сказал Пивоваров ТАСС.

25 июня 2022 года «Динамо» одержало победу над «Амкалом» со счетом 5:0 в домашнем товарищеском матче. Овечкин, который является воспитанником хоккейного клуба «Динамо», вышел на поле в стартовом составе и забил гол.

«Вашингтон», в составе которого выступает Овечкин, уступил «Каролине» в четвертьфинале Кубка Стэнли, проиграв серию со счетом 1-4.