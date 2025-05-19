Аршавин: «Соболев незаменим для такой игры, которую сейчас показывает «Зенит»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» прокомментировал результативность форварда команды Александра Соболева.

«Почему Соболев начал забивать? Потому что мы ему не даем лучшего игрока матча (смеется). Но он молодец. Вчера забил супергол. Для такой игры, которую сейчас показывает «Зенит», он незаменим», — сказал «СЭ» Аршавин.

В воскресенье, 18 мая, 28-летний Соболев отметился голом в матче 29-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0), забив ударом через себя с линии вратарской ростовчан. Всего в нынешнем сезоне на его счету 4 забитых мяча и 1 результативная передача в 23 играх чемпионата России.