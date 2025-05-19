Андре Виллаш-Боаш не сможет приехать на матч легенд «Зенита»

По информации «СЭ», экс-тренер «Зенита», а ныне президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш не сможет приехать на матч легенд в честь столетия петербургского клуба.

Изначально португалец подтвердил свое участие в матче, но позднее был вынужден отменить поездку по личным обстоятельствам. Он должен был тренировать команду «Зенит» Ленинград вместе с Анатолием Бышовцем.

Матч легенд «Зенита» пройдет 25 мая на «Газпром-Арене». Начало — в 14.00.