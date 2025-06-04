Газизов — о будущем Зиновича, призванного в армию Белоруссии: «Мы хотим сохранить Кирилла»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Кирилла Зиновича, которого призвали в армию Белоруссии.
«Надеюсь, что все будет хорошо. Понятно, что это неординарная и интересная тема, но пока вдаваться в подробности не хочется. Клуб действует в рамках правового поля. Мы хотим сохранить Кирилла, белорусская сторона с понимаем к этому относится. Больших проблем мы не видим. Решение по игроку должны принять в ближайшее время», — сказал Газизов «СЭ»
После окончания сезона 22-летний Зинович отбыл в часть для прохождения полуторагодичной службы.
Футболист в прошлом сезоне провел 33 матча и забил 1 гол за «Динамо».
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