Газизов — о будущем Зиновича, призванного в армию Белоруссии: «Мы хотим сохранить Кирилла»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Кирилла Зиновича, которого призвали в армию Белоруссии.

«Надеюсь, что все будет хорошо. Понятно, что это неординарная и интересная тема, но пока вдаваться в подробности не хочется. Клуб действует в рамках правового поля. Мы хотим сохранить Кирилла, белорусская сторона с понимаем к этому относится. Больших проблем мы не видим. Решение по игроку должны принять в ближайшее время», — сказал Газизов «СЭ»

После окончания сезона 22-летний Зинович отбыл в часть для прохождения полуторагодичной службы.

Футболист в прошлом сезоне провел 33 матча и забил 1 гол за «Динамо».