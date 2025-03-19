Томпсон вернулся в расположение «Оренбурга»
Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Оренбурга», Хорди Томпсон вернулся в расположении клуба и пока тренируется индивидуально, набирает форму.
Футболист пропустил сборы команды и первые туры после рестарта РПЛ «из-за проблем личного характера».
СМИ сообщали, что беременная девушка Томпсона написала заявление, чтобы чилиец не смог улететь на сбор команды в Турцию.
В текущем сезоне 20-летний футболист сыграл за «Оренбург» 12 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
