Томпсон вернулся в расположение «Оренбурга»

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Оренбурга», Хорди Томпсон вернулся в расположении клуба и пока тренируется индивидуально, набирает форму.

Футболист пропустил сборы команды и первые туры после рестарта РПЛ «из-за проблем личного характера».

СМИ сообщали, что беременная девушка Томпсона написала заявление, чтобы чилиец не смог улететь на сбор команды в Турцию.

В текущем сезоне 20-летний футболист сыграл за «Оренбург» 12 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.