Рианчо: «Промес в первую очередь ассоциируется с легендой «Спартака», а не с преступником»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о Квинси Промесе.

«Промес в первую очередь ассоциируется с легендой «Спартака», а не с преступником. Он многое сделал для клуба. Болельщики будут это помнить. Но нужно также уважать решение суда, которое говорит о том, что Квинси нарушил закон и должен понести за это наказание», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

1 июля 2024 года «Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с истечением срока действия контракта.