Рианчо: «Промес в первую очередь ассоциируется с легендой «Спартака», а не с преступником»
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о Квинси Промесе.
«Промес в первую очередь ассоциируется с легендой «Спартака», а не с преступником. Он многое сделал для клуба. Болельщики будут это помнить. Но нужно также уважать решение суда, которое говорит о том, что Квинси нарушил закон и должен понести за это наказание», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.
1 июля 2024 года «Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с истечением срока действия контракта.
Источник: «РБ Спорт»
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