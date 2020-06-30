«В дерби у ЦСКА могут решить только два человека». Мнение Александра Мостового

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 30 июня.

— «Спартак» подходит в роли фаворита к дерби с ЦСКА, — цитирует Мостового «Спорт уик-энд». — Что касается игры команды Тедеско с «Уфой», то какой-то непонятный «Спартак» был в этой встрече. Вроде играют дома, надо было действовать раскрепощенно, открыто. Однако Бакаев, лицо атаки, играл в глубине, вынужден был тащить мяч. Видимо, тренер так решил, как и то, что команда играла в пять защитников. На последних минутах спартаковцы задавили «Уфу» и должны были выигрывать. Но, к сожалению, поздновато оказалось.

А в предстоящем дерби «Спартак» фаворит, потому что ЦСКА вообще ничего не показывает. Сегодня решить у армейцев могут только два человека, один из которых защитник Марио Фернандес (второй — Влашич). Вот и представьте себе.

ЦСКА — Спартак