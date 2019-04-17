"В данную секунду Мамаева я не опасаюсь". Чиновник Пак - на суде

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых о том, поступают ли ему угрозы от подсудимых. Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.

- В этом кафе были ранее? - вопрос адвоката Бушманова.

- Да.

- Это постоянный столик?

- Нет, я не было привязан к нему. Мне он был предоставлен представителем кафе.

- И вы не отказались?

- Я прошел и сел. Это происходит в течение 2-3 секунд.

- Имеете ли вы претензии к тем, кого нет на скамье подсудимых? Обращались с заявлением, чтобы привлечь этих лиц?

- Я обратился с обращением к лицам, которые применяли противоправные действия. Неизвестных лиц.

- После инцидента вам поступали угрозы от подсудимых?

- Нет, никто не обращался.

- Вы конкретно Мамаева опасаетесь?

- В данную секунду Мамаева я не опасаюсь.

Адвокат Прилипко - гособвинителю Тарасовой, которая сказала, что допрос идет по третьему клубу: - Сядьте и успокойтесь! (Александр Рогулев)

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live